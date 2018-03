Tööinspektsioon tunnustas Pärnus kasutusele võetud vidinat

Probleem seisnes selles, et kui hotellitoad varustati uksesulguritega, oli toateenijatel tuppa pääsemine raskendatud. Nad pidid iga kord kummarduma, panema uste alla kiilu, et uks oleks avatud ja nad saaksid tarvikutega tuppa, ja pärast kiilu ära võtma, kui tuba oli koristatud. See koormas selga.

Hotell Pärnu majapidamistöötajad koos juhatusega otsisid töövahendit, et vältida töötajate seljaprobleeme. Leiti, et sobiv vahend on varrega uksekiil, mille sai kinnitada koristuskäru külge. See asjandus vabastas toateenijad pidevast kummardamisest.