Juhtkiri: Uue aja bussiühendus

Liin nr 55 sai teoks vedude korraldaja ja kogukonna tugeva asjaajamise mõjul. Ent mõlemat poolt kannustas ühtlasi soov seada bussitransport nii, et see hõlmaks taas neidki kohti, kuhu bussil tavaliselt enam asja ei olnud.

Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) tegi ära suure töö. Tulemus peaks rahuldama kõiki pooli. Varem eemale jäänud külade elanikud pääsevad kodunt välja ja tagasi lühikese ajaga. Meenutagem, et enne haldusreformi hakkas maakonna mõne nurgaga tekkima selline olukord, et ühe päevaga polnudki enam võimalik maakonnakeskuses ära käia.

Uue aja bussiühenduse tunnus on seegi, et kohalikel on teada liini sõitvate bussijuhtide mobiilinumbrid ja vajadusel saab ettehelistamisega tellida peatumise. Parem selline lahendus kui võimatus üldse kodunt välja saada.

Mõistagi on paljudes maapeatustes bussi­ootamise tingimused üsna spartalikud ja kasinad. Hea on, kui leidub pink toetamiseks, aga praegu tundub, et küllap hakkab siingi jää liikuma ja osutub reaalseks panustada bussi­ootekodade ehitamisse. See kõik on siiski köömes võrreldes vältimatult läheneva teedelagunemisega, mis on katsumus uutele bussiühendustele.