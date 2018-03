40 peatust Lihulani

Otsejoones on see vahemaa maakonnakeskuse ja Lääneranna valla keskuse vahel 50 kilomeetrit ehk alla tunni sõita, aga esmaspäeval ja neljapäeval teeb lõunane buss ringi nii, et varem eemalejäänud külade elanikud pääsevad kodunt välja­ ja tagasi lühikese ajakuluga.