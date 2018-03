Lilli Tölp: Miks peame rääkima loomadest?

Minule on iga loom hoolimist ja austust väärt. On hea tõdeda, et riigis, kus elame, areneb loomakaitse valdkond ja kõigil on vabadus neil teemadel kaasa rääkida. Ühisel jõul on võimalik teha muudatusi isegi riiklikul tasandil. Seda tõdesin, kui 2016. aasta lõpus Andres Tölbi, Danel Rinaldo, Silver Smeljanski ja teistega korraldasime loomatsirkusevastase piketi.