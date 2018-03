Katse: kas kolme kuuga saab elamisest ökokodu?

“Mul on potsikuid nüüd kodus vähem ja laste usaldus minu jutu vastu kasvas,” rääkis katses osalenud Silva Soobik. Teismeeas lapsed olid Soobikule peamine argument ülesanne vastu võtta: “Ema võib ju rääkida, aga kui teised spetsialistid kinnitavad, et teema on tähtis ja mitte ainult tervise, vaid ka keskkonna pärast, siis on see usutavam.”