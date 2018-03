Vapruse, PJK ja Vändra kodumängud toimuvad plaanipäraselt

Eesti jalgpalli liit (EJL) andis teada, et ilm on muutunud märksa pehmemaks, nii et temperatuuri tõttu kalendrit sel nädalal kohendada pole tarvis. Staadioneid ette valmistades on EJLi, klubide ja väljakute hooldajate koostöös tehtud suuri pingutusi, muu hulgas kunstmurukatteid hooldatud erisoolaga.