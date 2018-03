Ametkonnad teevad Soomaa raietöödel lisakontrolli

"Et meie vastus tugineks kõige värskematele andmetele, teevad keskkonnaagentuuri metsaosakonna metsakorralduse spetsialistid nimetatud kinnistul reedel lisavälikontrolli ja hindavad olemasolevate andmete paikapidavust. Selle järel ja alusel kujundame järgmise nädala alguseks oma seisukoha," teatas agentuuri kommunikatsioonijuht Valdo Jahilo.

Keskkonnaameti kommunikatsioonijuhi Sille Aderi sõnutsi väljastas amet Tõramaa kinnistule lubava märkega metsateatise turbe-, harvendus- ja sanitaarraieks, mis vastavalt Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjale on piiranguvööndis teatud tingimustel lubatud.

"Üle 140aastaste okaspuude, üle 120aastaste kõvalehtpuude ja üle 80aastaste pehmelehtpuude raiumine on keelatud. Metsaregistri andmete põhjal alal selliseid puid ei leidu," märkis Adler.

Keskkonnainspektsiooni kommunikatsioonijuht Leili Tuul ütles, et EMA avalduses esile toodud kahtlustusi on asutus kontrollima hakanud.

"Keskkonnainspektsioon kontrollib metsateatise olemasolu ja selle nõuetest kinnipidamist. Kui metsateatis puudub, on võimalik raie peatada, kuid praegusel juhul on kehtiv metsateatis koos lisatingimustega olemas," selgitas Tuul.

"Mis puudutab metsateatisega lubatud raietingimustest kinnipidamist, siis inspektorid on teinud esialgseid mõõtmisi, kuid lumeolude tõttu ei saa lõplikku seisukohta raie kohta enne lume sulamist öelda. Kontrollides ilmnes, et suurem osa raiest on juba tehtud," lausus Tuul.