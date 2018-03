Soomaal raiet tegeva firma kohta laekus kaebus

Strobusi tegevjuht Ahti Luts ei tunnista süüd ja ootab kodanikuühenduse kaebusele ametkondade hinnangut. Kuna Lutsu sõnutsi on ettevõtte esindajad šokeeritud, ei soovinud ta teemat pikemalt kommenteerida. Firmagi on esitanud keskkonnainspektsioonile päringu, soovides vastust, kas nad on toime pannud rikkumise.

“Kui keegi arvab, et ei tohiks raiuda, ei ole see hea argument, miks mitte raiuda. Meil on dokumentatsioon korras ja enda arvates oleme käitunud heaperemehelikult. Kui keskkonnainspektsioon näeb, et oleme eksinud, siis sealt tulenevalt saame hakata vastuseid andma,” selgitas Luts.