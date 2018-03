Pärnumaal tohib küttida veel ühe hundi

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütlust mööda on lubatud küttida ainult nuhtlusisendeid, kellel on märkimisväärselt vähenenud inimpelglikkus ja kes muutunud käitumisharjumustega seavad ohtu koduloomade elu ja tervise. Kuna mõlema maakonna puhul on koduloomi rünnanud huntide liikumine jäägreile teada, on juhataja väitel võimalik küttimist üsna suunatult korraldada.