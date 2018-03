Avati Pärnumaale tööle ja elama kutsuv veebivärav

Pärnumaa veebiväravasse on koondatud suuremate tööpakkujate tööpakkumised, nende hulgas töötukassa omad. Samuti sisaldab see teavet ettevõtluse kohta ja piirkondlikke kinnisvarapakkumisi.

Ühtlasi on veebisait kui värav kohalike omavalitsuste lehtedele, et teada saada, milliseid teenuseid ja toetusi nad pakuvad. Peale selle on kogu info näha Pärnumaa kaardilgi.