Maailmarekordi ujunud pärnakas sai taliujumise-MMil karistada ja trahvisekundid lükkasid ta poodiumilt välja

Tikkerbär, kes 55–59astaste vanuseklassis on teeninud esikoha nii 25 meetri liblikujumises kui ka 25 ja 50 meetri vabaltujumises, oli kõige nobedamalt finišis 100 meetri vabaltujumiseski, kuid kohtunikud leidsid, et tal oli õlg reeglitevastaselt veest väljas ja nii lisati maailmarekordilisele lõpuajale viis karistussekundit. Protokolli kantud 1.14,47 jättis pärnaka neljandaks.

"Eks see inetu ole ja natuke pettunud olen," möönis Tikkerbär. "Ühel päeval hindavad kohtunikud asju ühtmoodi, teisel teistmoodi. See pole päris korrektne."

Tikkerbäri sõnade kohaselt on sama reegli rikkumise eest sel MMil määratud karistusi väga paljudele. "Kohtunikestki tuleb aru saada. Reeglite erinev tõlgendamine tuleb sellest, et nende seas on palju vabatahtlike, kes pole sel alal profid," nentis ta.