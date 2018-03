Ettevõtted juba otsivad suveks abikäsi

AS Strandi toitlustusjuht Ingrid Abram tõdes, et kuna toitlustusosakond on suur ja on palju, mida õppida, siis peetakse oluliseks, et uus töötaja saaks enne suurt hooaega rahulikult oskusi ja teadmisi omandada ning meeskonda sisse elada: kaks kuud on selleks paras aeg. “Arvestades sellega, et hotelli toitlustusosakonnas on just suvi ja puhkusteaeg väga töine, palkame suveks ikka päris palju abilisi. Täpset arvu ma öelda ei oska, aga üle kümne küll,” lausus ta.