Loopealsete taastamine Kuresel käib suure raginaga

“Igal talumehel oli siin paemurd, ala on kümmekond hektarit ja töö ei ole sugugi lihtne, et siin raiuda ja vedada,” rääkis Pärnumaa loodusmälestiste sihtasutuse juhatuse liige Urmas Vahur, kes on pühendunud Kurese maastikukaitsealale mõttega taastada ja hooldada loopealsed ning tuua nähtavale kordumatu hoonestuse jäljed, paekivist aiad.