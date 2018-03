Küttekulude toetust illegaalina elades ei saa

Sellisteks olukordades saavad omavalitsused üldjuhul kiirelt abikäe ulatada: sotsiaalosakonda tuleb teha taotlus küttekulude katmiseks ja peagi on halukoorem õue peal. Koos hakkaja pensionärist naabriprouaga tegigi Janno kibekiirelt taotluse ära.

Janno ja teda esindanud naabri Naali-Marie Liivranna ütlust mööda vastati linnaosa sotsiaalosakonnast, et kahjuks ei ole selle juhtumi puhul võimalik puude muretsemiseks toetust saada. Seda seetõttu, et kuigi Janno on sünnist saati selles majas elanud, ei olnud­ tal ametniku selgituse kohaselt ette näidata kehtivat üürilepingut.