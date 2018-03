Ojakääru laulud puudutavad hinge

Rausi küll ei tundnud Ojakääru isiklikult, kuid plaadile lugusid otsides sai talle selgeks, et Ojakäär oli üks väga avara mõttemaailma ja suure südamega mees. „Ta on puudutanud oma lauludes igikestvaid teemasid, mis kunagi ei muutu, kuniks kestab inimene,“ räägib Rausi. See puudutabki lauljannat Ojakääru muusika puhul enim. „Tema lood on justkui muusikalised mõtisklused elu üle.“