Tõnisson Kinnisvara maakleri Ott Kose väitel hinnatase mullusega kõrvutades tõusnud ei ole. “Pigem on suvel keskmine üürihind languses, sest väga palju üürikortereid on juurde tulnud ja kliendid saavad valida,” lausus ta.

Lühiajaliste üürikorterite pakkumise suurenemise peapõhjusena tõi Kosk esile, et inimesed soetavad kinnisvara investeerimise eesmärgil. Ta täpsustas, et 10–20 protsenti korteri ostutehingutest on suunatud edasi üüriturule. “Lühiajaliseks üürimiseks on pakkumisi paarisaja ringis, kuid see number muutub pidevalt.”