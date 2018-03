Marko Šorin: Kooliaasta algab sügisel

Järgides lugupeetud voli­kogu liikme “Kevadest” võetud paralleele võib öelda, et linnavalitsus valmistab tunde ette. Eelmisel aastal Euroopa kultuuripealinnaks olnud Taani linn Århus kulutas tiitli kandmiseks 15,6 miljonit eurot ja kuigi Pärnu nii palju panustada ei suuda, oleks tegu päris kuluka ettevõtmisega.

Linna teevad suureks inimesed. Eesti juubeliaktusel rõõmustas Arbo Valdma, et Pärnu seitsmest aukodanikust kolm on muusikud. Kui Eesti Festivali­orkester aasta alguses Euroopa turneel käis, ei unustanud paljud meediaväljaanded lisamast, et orkester sündis Pärnus, ja iseloomustasid meie kodulinna.