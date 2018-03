Kalev Vilgats: Alkoralli ja Autorollo

Lõppeva nädala üks kirjutatumaid teemasid oli konjunktuuriinstituudi uuring valitsuse aktsiisipoliitika tagajärgedest. Selles öeldakse, et aktsiisi- ja alkoholipoliitika on täielikult läbi kukkunud. Normaliseeritud on Lätist alkoholi ostmine ja uus mood on alkoholivaru koguda. Valitsus mõistagi eitab puusse panekut.