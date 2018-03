Kultuurisõbra tiitel anti kahele Pärnu ettevõttele

Tallinn, EESTI 07.03.2018 Kultuuriminister Indrek Saar andis üle tunnustused ettevõtetele ja eraisikutele, kes panustasid möödunud 2017. aasta jooksul kultuurivaldkonna heaks. Minister of Culture Indrek Saar gives awards of the Culture Friend 2017. Private individuals, institutions, companies and organisations will be honoured who have made a financial contribution or supported activities in the cultural field. tl/Foto Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

FOTO: TAIRO LUTTER/Eesti Meedia/Scanpix Baltics