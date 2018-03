Galerii: Zelinski pärast 0:1 allajäämist Tammekale: Siit mängust on palju positiivset kaasa võtta

Pärnu peatreener Indrek Zelinski, tegite hea mängu, aga tabloo näitab 0:1. Kas mängust jääb mõru maik suhu?

Ei jää. Paljud asjad olid okei, aga paljud asjad ei olnud veel nii okei. Nende kallal on veel kõvasti tööd teha ja neid ühe-kahe päeva või kuuga ei muuda. Eriti palliga mäng. Aga võitluslikkust jagus kõvasti. Ütlen poistele sama, et siit mängust on palju positiivset kaasa võtta. Võime selliste satsidega mängida küll, kui mehed endast maksimumi annavad.

Pressing töötas teil periooditi väga hästi, vastaste väravavaht pidi palli pikalt ette mängima ja saite mänguvahendi kiirelt kätte. Millest siis puudu jäi: võimaluste realiseerimisest?

No täpselt. Seitse-kaheksa mängijat tegid kõrgel rasket tööd pressingu kujul. Aga kui saime palli tagasi, jäime hätta vabade mängijate leidmisel. Osa mängijaid võttis puhkepausi, kui pall oli tagasi võidetud. Aga siis peaks raske töö just algama.

Teine asi on momentide realiseerimine. Praegu on meil selline meeskond, kes mängus kaks-kolm head võimalust saab ja kui ühe ära realiseeriks, oleks kohe 33 protsenti. See tahab oskust ja harjutamist.

Varem valmistas teile peavalu libe väljak. Täna selle taha pugeda ei saanud?

Väljak on selles mõttes okei, et mõni mängija küll libises, aga nüüd on vähemalt seda graanulit näha, et see on siin peal, mitte muru sees. Aga see ei ole kindlasti kaotuse põhjus.

Lähete nüüd kohe mängijatega mängust rääkima. Kas foon on pigem positiivne?

Loomulikult. Kuigi tulemus oli negatiivne. Võin julgelt väita, et kõik poisid, kes väljakul käisid, andsid endast maksimumi. Poiste oskuste muutmine võtab veel aega, midagi pole teha. Nüüd on tähtis kiiresti taastumist alustada, et juba teisipäeval uuesti valmis olla.

Järgmised vastased on Paide, Flora ja Viljandi. Tänane mäng näitas, et tabeli teise otsa meeskondadega kannatab mängida küll.

Kõigiga annab mängida, tuleb vaid distsipliini hoida ja palliga mängu oskusi natukene juurde saada. Hooaeg on pikk. Eks sügisel ole näha, keda me hammustasime, kellega maadlesime, kellega hakkama saime.

Indrek Zelinski. FOTO: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Vapruse abitreener Taavi Midenbritt, tulemus 0:1, aga mängu jätkus küll.

Tõepoolest, poisid võitlesid kõvasti. Alguse kiire värav lõi meid pisut rivist välja, aga teine poolaeg näitas, et tahtsime viigiväravat lüüa. Tutki omaväras kindlasti süüdistada ei saa.

Pressing töötas, saite ilusti kaitses palli kätte ja suutsite mänguvahendit hoidagi. Vaid võimaluste realiseerimisest jäi puudu?

Jah. Lõpus jäi meeste tehnilistest oskustest pisut puudu. Seda oleks vaja veidi paremaks saada. Ka pressing saaks veel parem olla, et mitte vastaste väravavaht ei peksaks pikka ette, vaid väravavaht mängiks palli lahti ja siis võidaks palli.

Kaotus on kaotus, aga kas mängust jääb pigem positiivne maik?

Jah. Postiivne on see, et olime mängus sees ja Tammeka oli lõpus meie vastu raskustes. Aga kokkuvõttes me kindlasti ei ole rõõmsad.