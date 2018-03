Purjus mees jalutas automaatrelvaga

Möödunud aasta augustis laekus häirekeskusele murettekitav teade mehest, kes kõnnib Pärnus automaatrelvaga. Nimelt oli purjus mees kõrvalistele isikutele näitamiseks endaga kaasa võtnud püstolkuulipilduja MP40, mis tsiviilkäibes on keelatud.

Kuna aga süüdistataval polnud kriminaalset minevikku, leidis prokurör, et menetlus on võimalik lõpetada avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Sellist meedet saab kasutada vaid teise astme kuritegude puhul.

"Isiku õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada muude vahenditega kui avaliku karistamisega," selgitas prokurör taotluses. "Ta ei ole teadaolevalt pannud toime pärast nimetatud tegu ühtki kuritegu, millest võib järeldada, et ta on teinud sellest küllaldasi järeldusi."