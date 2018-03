Vändra ratsutaja võitis Havensi ponikarika etapi

Meltsa treener Maila Kukk sõnas, et võidu üle on eriti hea meel, kuna talveperioodil on klubis harjutusvõimalused maneeži puudumise tõttu piiratud. Samuti oli Melts haiguse tõttu mõnda aega enne Tondil võistlemist haige ja treeningutest eemal.

"Konkurents oli tugev ja sõitjaid üllatavalt palju, suurel ringil näiteks üle 40," rääkis Kukk. "Paljud, kes treenivad maneežis, langesid ju välja, seega on tulemus väga hea." Samal ajal nentis ta, et klubi võistlejad on üldiseltki ju heal tasemel, mida näitab tõsiasi, et võistlustel jõutakse pea alati poodiumile.