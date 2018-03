Pärnakad ikka tahavad kaaslinlaste koju piiluda

Kõik 50 kutsutud inimest on muuseumi abistanud, kuid eraldi tõi mäluasutus esile nelja inimest. Rao Heidmets ja Andres Adamson on aidanud teha näitusi, mis on toonud Pärnu muuseumi palju uusi külastajaid. Kaili Viidas märgiti ära selle eest, et tänu tema lavastusele “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola” külastas Koidula muuseumi pea kolm korda rohkem rahvast kui tavaliselt. Samuti tänatakse Virve Laubet, kes tõi Pärnu koolid muuseumisse. Nimelt koordineeris ta projekti, mille raames Pärnu koolid pääsesid muuseumisse tasuta. Peale selle on Laube suur muuseumifänn ja 100 triibusoki näituski jõudis huvilistele uudistada just tänu tema initsiatiivile. Tänutäheks tõhusa koostöö eest said tänatud raamitud kindad, mis kootud Pärnumaa kihelkondade mustrites. Autasu nimi on “Soe käepigistus”. Üritusel anti autasu Adamsonile ja Viidasele. Heidmets ja Laube saavad oma sooja käepigistuse hiljem.