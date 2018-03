Keskkonnaagentuur kahtlustab, et Soomaal on metsa kirjeldatud viisil, mis võimaldab maksimumraiet

Reedel keskkonnaagentuuri kontrolli tulemusena selgus ameti kommunikatsioonijuhi Valdo Jahilo sõnutsi, et metsakorraldaja tööd võib pidada rahuldavaks ja suuri vigu ei esinenud.

"Siiski tekkis mitme eraldise puhul kahtlus, ehk on piiripealsetes olukordades metsa kirjeldatud nii, et võimaldada raiet maksimaalses lubatud mahus. Konkreetsed juhtumid hõlmasid metsa vanuse ja rinnaspindala hinnanguid, samuti metsauuenduse kirjeldamist," ütles Jahilo.

Kontroll tuvastas, et paljudel kinnistu eraldistel on tehtud veer- ja harvendusraied, mistõttu mets on võrreldes inventuuri ajaga väga palju muutunud. "Seetõttu ei olnud osal metsaeraldistest enam võimalik hinnata, kas metsakorraldaja kirjeldatud metsa näitajad olid inventuuri ajal õiged," nentis Jahilo.