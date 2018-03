Kontserdimaja vallutavad tuntud lauljad

Kontserdi korraldaja Rauno Tageli jutu järgi kõlavad lavalt hitid ja artistide parimad lood. "Artistide otsustada jäi see, mida nad esitada soovivad ja kuidas nad esitavad: kas üksinda, duona või kõik koos," rääkis korraldaja ja avaldas, et lõpptulemus tuleb talle endalegi üllatusena. Kõik üles astuvad artistid on eri perioodidel olnud ta mõtetes. "Nüüd lõpuks on nad ühendatud samal kontserdil," märkis Tagel.