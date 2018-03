Juhtkiri: Tähtsuselt teine päev

Ranged nõudmised pole siiski ainus märk emakeelearmastusest. Sõnavõistlused ja emakeelepäeva etteütlus on äärmiselt menukad. Me soovime eesti keelele mõeldes ja seda harjutades veeta enda vaba aega.

Emakeelearmastuse sõnumit kannab Eesti kodude – just kodude, mitte riigi- ega omavalitsusasutuste – lipuvärvidega ehtimine. Emakeelepäev on ju lipupäev. Riigikantselei selgituse järgi meenutab rahvuslipu heiskamine ema­keelepäeval kõigile, et maailmas on ainult üks Eesti, eestlaste kodu, kus loomulikult räägitakse eesti keelt. Eesti keele puhtus ja püsimajäämine sõltub meist endist. Kahjuks leidub hulganisti majapidamisi, kus argituhinas unustatakse sinimustvalge välja toomata. Vaba päeva ju pole.