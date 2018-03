Valter Parve: Kultuurne linn – kahe käega poolt!

Pärnu linnavoli­kogu liige Jüri Lebedev on algatanud väga tänuväärse mõttevahetuse (PP 8.03), mille sisuks on kandideerimine 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlile. Eriti asjakohane tundub olevat arvamus, et isegi kui seda­ konkurssi ei võideta, võiks juba ettevalmistus ise palju kasu tuua. Idee teha omamoodi inventuur selle kohta, mida head meil juba olemas on, aitaks selgemini aru saada sellestki, millise kandi pealt rohkem pingutama peaks.