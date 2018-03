Turismiettevõtjat teevad murelikuks turistide küsimused Eesti metsa kohta

Turismiettevõtjast loodusemeest hämmastab, et lageraie kõrval teisi raiemooduseid nagu enam ei tunta. "Näiteks Heinastest edasi Riiga sõites on pilt teine: metsi majandatatakse püsimetsana, harvendusraie ja muud raieviisid, mis ei tekita õõvastavaid lagedaid kännustikke," nentis ta.

Turismiettevõtjad meenutasid täna riigikogu keskkonnakomisjonile, keskkonnaministrile ja majandusministrile saadetud pöördumises, et peale puidutööstuse leidub Eestis majandusharusid, mis sõltuvad just puutumatu looduse säilimisest.

Pöördumises märgivad turismiettevõtjad, et on välismaalastele uhkusega rääkinud Eesti puutumatust loodusest ja panustanud selle tutvustamisse suuri raha. "Kuid kasvava loodusvarade ammendamise tempo tõttu on paljudel tekkinud küsimus selle jätkusuutlikkusest. Turismiettevõtjaid paneb toimuv muretsema Eesti maine ja turismi rahvusvahelise konkurentsivõime pärast. Kui me ise neis väga olulistes küsimustes kahtleme, on ka väljapoole raske argumenteerida," seisab pöördumises.