Kiikingu karikavõistlustel püstitati sarja rekord

Võistlused toimusid novembrist märtsini viiel nädalavahetusel Pärnu spordihallis. Saali kõrgus ei võimaldanud aiste kõrguseks 6,93 meetrist enamat. Seega otsustas taktika. Vähemasti meeste võitjaks osutus see, kes maksimum-aisapikkusega tegi rohkem pöördeid üle võlli. Viimasel etapil oli Saarpere edu konkurentide ees sedavõrd suur, et piisanuks kaheksast pöördest.