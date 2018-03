Pärast spaanädalat läheme sauna

Sauna pesemisruum näeb välja nagu muiste, kuid plekk-kausside asemel on plastmassist veeanumad. Omajagu anakronistlikult mõjub­ nõukogudeaegne kaal, millel soovija saab ennast enne ja pärast leilivõtmist ning kümblust kaaluda.

Pärnu ainsa ühiskondliku ihuharimiskoha Karja 40 linnasauna seisund on nii masendav, et seda majandava OÜ Kümbluse nõukogu on otsustanud pärast spaanädala lõppu uurida saunaliste arvamusi, mida linnasaunaga ette võtta.