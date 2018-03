Hooldekodud pole tule eest täielikult kaitstud

Rikkis alarm, valve puudumine öösel – see oli reaalsus 21 aastat tagasi Halinga turvakodus, mille põlengus hukkus kaheksa eakat piiratud liikumisvõimega naist. Äsja lõppenud kontroll tuvastas, et hooldekodud on muutunud turvalisemaks: ehituse poole pealt on kõikides asutustes nõuded täidetud ja korralduslikku laadi tuleohutusnõudeid püütakse järgida.