Raietööd peatati väidetava kakupesa pärast

Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmbluse sõnutsi on faktidest praegu teada niipalju, et Eametsast tuli nädalavahetusel kaks vihjet, et seal toimub metsaraie alal, kus pesitseb kassikakk. Kohapeal käisid olukorda hindamas inspektorid, kes tuvastasid, et linnupesa seal ka oli. Ütlemaks, kelle pesaga täpselt tegu oli, ei jagu inspektoritel aga pädevust.