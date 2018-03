Kuidas Seeman Nadalile nokatsiga äsas

Tennis on Seemanite peres püha. Mängivad nii Jussi ema kui isa, vennadki. Vanemad velled Aleksander ja Oskar alustasid tennisetreeningutega samuti põnnina, kuid õige pea tulid muud huvid: vanimal muusika, keskmisel purjetamine. Naljaninana tuntud Jussil on muidugi oma versioon, miks viis aastat vanem Oskar reketi nurka viskas. “Ta lõpetas tennise siis ära, kui minule esimest korda alla jäi. Paugupealt. Ta ei suutnud taluda, et väiksele vennale kaotab,” rääkis Johannes lõbusalt.