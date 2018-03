Zelinski: Rahaga ei osta tulemusi

“Esimesel poolajal ei olnud meil vajadust rünnata ja Paidegi ei tahtnud kõrgelt pressida. Mulle tundus see natuke naljakas,” rääkis loots. “Võidu võti oli kompaktne kaitse. See on ja jääbki sel hooajal meie edu võtmeks. Mida raskem on meile väravat­ lüüa, seda kärsitumaks muutuvad vastased. See omakorda annab meile vasturünnaku võimalusi.”