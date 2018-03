Kõmsi mudilased toovad lavale juba seitsmenda muusikali

Lavastust mängitakse vaid kord ja see jõuab vaatajate ette neljapäeva, 29. märtsi keskpäeval.

Loo läbiv teema on juhtumised lapsepõlves, kui ei ole kunagi igav, kui sinu õu on ka su sõbra õu ja sõbrad täidavad päeva hommikust õhtuni. Inspiratsiooni saadi Bullerby lastest ja muusika, mis lapsemeelsusega hästi sobib, on kirjutanud Riine Pajusaar.