Galerii: Jõulumäel maetakse järgmiseks talveks rekordkogus lund

"See on kolme kahuri nädala töö," märkis Tasalain. "Nii suurt hunnikut pole meil varem olnud. Traktoriga oli esimest korda natuke kõhe selle otsa sõitagi."

Tervisespordikeskuse juht tõdes, et talv on olnud kunstlume valmistamiseks igati soodne. "Ideaalne lumetegemise temperatuur on kaheksa miinuskraadi. Nüüd tuli sula peale ja lumi võtab sisse niiskuse, mida on vaja selle paremaks säilimiseks," seletas ta. "Pärast sula läks ilm külmaks, mis tekitab lumele kooriku. Kui see saepuruga katta, peaks olema kunstlume säilimiseks igati head tingimused."