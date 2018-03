Saarde vallas mängitakse lumes võrkpalli

Saarde valla spordijuht Toivo Tallo tõi põhjenduseks, et traditsiooniline võrkpall on küllastunud, sest nii palju ühelaadseid võistlusi korraldatakse kogu aeg.

Kui tavapärases lumevolles on võistkonnas korraga platsil kaks mängijat, siis sel turniiril neli. Soovituslikult mängitakse lumevollet putsades. Mänguväljak on Tallo sõnutsi 10–15 sentimeetri paksuse lume all. Geimi võitmiseks peab võiskond koguma 11 punkti.