Vabakooli õpetajad kogunesid õuesõppekoolitusele

"Koolitus on kolmeosaline ja kestab aastani 2019, kuid juba esimene kohtumine innustas õpetajaid uusi teadmisi oma töös kohe kasutama," rääkis vabakooli direktor Ilona Must.

"Nii ongi viimastel päevadel märgata, kuidas õpetajad hoogsamalt klasse välja õppima viivad. Sellega soovitakse lastele pakkuda klassiruumi oludega võrreldes avaramat, tervislikumat ja tegusamat õppekeskkonda, mille suurim pluss on otsene praktiline seos argieluga," selgitas Must.

"Vabakool on õuesõppelainel olnud oma talvelaagrite ja loodusõppeprogrammidega pikka aega juba varemgi, kuid teadlikumaks-süsteemsemaks õuesõppeks on hea uurida praktikute kogemusi, eriti Taanist, kus õuesõppekogemus pikk ja sisukas on," selgitas ta.

Põhjamaad oskavad Musta sõnutsi õuesõpet väärtustada ja häid spetsialiste selles valdkonnas tunnustada. "Tõsi on see, et koolitus oli rohkem kui lõbus ja Pärnu vabakooli õpetajatele võib välja anda külmakartmatu meeskonna tiitli, sest ammu planeeritud õuesõppekoolitus sattus selle talve kõige külmemale nädalale," ütles Must.