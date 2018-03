Ajakirjanikud otse-eetris: metsaraies kahtlejad väärivad tunnustust

"Seda emotsiooni hetkel, kui avastad, et sinu mets, kus sinililli korjasid või kus oli sinu seenekoht, on lagedaks tehtud, on raske seedida," sõnastas Erala põhjuse, miks Eesti inimestel on keeruline kännuväljadega leppida.

Atka-Jaakson kiitis aga Eestit kui kodanikuühiskonda, kus inimestel on tekkinud julgus oma vastuseisu ja kahtlusi avaldada. "Kui on kahtlus, siis tuleb uurida, selle asemel et lasta vastutustundeta tegutseda," arvas ta.

Joosep Laik, kes on kirjutanud mitu artiklit Soomaal toimuva metsaraie kohta, avaldas saates uudise, et samal teemal on pöördumise esitanud turismiettevõtjadki. "Kui me promome ennast loodusturismi riigina ja investeerime sellesse päris palju raha, tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas me loodust hoiame," vahendas Laik ettevõtjate mõtet.

Samuti proovisid ajakirjanikud ära arvata eesti keele uudissõnade tähendusi ja vaatasid üle nädala loetumate veebiuudiste edetabeli.