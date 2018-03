Marek Laanisto: Metallile ei ole ma kunagi rõhunud

Laanisto ei ole oma sõnutsi kunagi autasudele rõhunud, kuid sellest hoolimata või just tänu sellele on ta oma tegudega kogu elu silma paistnud ja palju tunnustust pälvinud. Aurahadest ta aga suurt ei pea: tema meelest on tähtsad peamiselt need, mille saamiseks rohkelt higi on valatud.