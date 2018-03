Dirigent vahetab soovilugude vahel käike kui vormelipiloot

Selline mõte pärineb Maano Männilt, Pärnu sõpruslinna Vaasa linnaorkestri kontsertmeistrilt, viiulisolistilt ja kammermuusikult. „Kolm ja pool aastat tagasi tekkis mõte, miks mitte teha selline kontsert lugudega, mida kuulajad soovivad kuulata. Tavaliselt on ikka ju nii, et orkestrid esitavad oma nägemuse mingitest kavadest,“ räägib Männi. Niisugust tüüpi kontserdi puhul ei seatud soovidele piiranguid: kuulajad võisid küsida nii klassikat, poppi, rokki kui svingi. Ja inimestele see meeldib. Üleeile Vaasas oli samalaadne kontsert välja müüdud. „See on väga populaarne. Inimesed ootavad, kas nende lugu ettekandele tuleb,“ kõneleb Männi. Nii tekkiski kontsertmeistril mõte seda Pärnuski proovida.