Olen nooruspõlves elanud linnas, kus tselluloositehas asus keskuses. Seda ei kartnud keegi. Inimesed rääkisid hoopis, et hais toob raha nii linnaelanikele kui tehase töölistele. See oli üle 100 aasta tagasi. Nüüd on tehnoloogia kindlasti palju parem.