Pärnu Vesi teatas, et seoses avariitöödega on kella 9.30st Raekülas veekatkestus, mis kestab ligikaudu kolm tundi.

