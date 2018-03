Sirje Niitra: Kellele jäätee ja milleks?

Jääteel sõitmine on alati riskiga seotud ega ole nõrganärvilistele. Tean seda omast käest. Kui Hiiumaal elasin, sai, põhiliselt lustist ja uudishimust, paar korda see teekond ette võetud. Kord, kui otsustasime ametlikku jääteed kasutades Haapsallu sõpradele külla minna, oli see ikka paras katsumus.