Krismar Rosin: Minu esimesed 100 päeva õpetajana

Mind on just idioodiks nimetatud. Kogu klass on pinevil. Tüdruk vaatab mind kurja pilguga ja tormab õppealajuhataja juurde. Lööb ukse pauguga kinni ja tuleb tagasi õppealajuhatajaga. Selgitan õppealajuhatajale, et õpilase minut kestnud presentatsioonist ei piisanud, et saada viit. Et mina hindan õiglaselt. Õpilase kõrgete standarditega see ei sobi. Ta parandab isegi tunnitöö nelju. Tund lõpeb, koridoris tuleb mulle vastu 12. klassi poiss, kes ründab, et miks ta käitumishinne mitterahuldav on. Selgitan, et tunnis ei tohi ropendada.