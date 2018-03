Amet tegi skandaali sattunud lihatööstusele ettekirjutused

Nõnda hakkasid nad surmahirmus rabelema, takerdusid, jooksid üksteist pikali, trampisid teineteise peal ja üritasid vaata et mööda seinu joosta. Tõestuseks olid tal ette näidata fotod.

Olgu öeldud, et kõnealuse tööstuse juht Enn Kuslap peab neid väiteid ekstöötaja kättemaksuks ja laimuks. “Töötaja on fotodel nähtava ise tekitanud,” väitis ta. “Pildid on lavastatud.”