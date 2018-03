Kodulinna jääpurjetajad võitsid viis auhinda

"Kõigis klassides on meistrimedalid välja jagatud, jäänud on sõita üks karikasarja etapp," rääkis Eesti jääpurjetamisliidu president Alari Akermann. "Preguse seisuga on tõenäoline, et eeloleval nädalavahetusel purjetame taas Orissaare külje all. Pole välistatud, et pikale hooajale paneme punkti traditsioonilise Saadjärve suure auhinna regatiga."