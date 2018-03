Sõbrad tegid mõni nädal tagasi vinüüliesitlustuuri ja kutsusid külalisesinejaks. Neilt tuli pakkumine olla soolosoojendusesineja. Aga ma pole ennast kunagi selles rollis väga mugavalt tundnud. Siis mõtlesingi, et saan realiseerida mõtte, mis mul on pikalt olnud, ja kasutada elektroonikat ja luupe. Et vaadata, kuidas needsamad albumi lood toimiksid selles vormis.