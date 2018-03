Ettevõtteid, mis tööpakkumistega kohal, on praegu teada 50 ümber, aga nende hulk võib kasvada, sest registreerimine on avatud selle nädala lõpuni.

Tööandjaid on nii kohalikke kui sääraseid, kes otsivad inimesi kogu Eestist. Näiteks on Tallinna vanglal 30 tööpakkumist. Päästeamet otsib töötajaid kõigisse piirkondadesse. Kohal on üks Rootsi ette­võte ja Hollandist tuleb siia rahvusvahelise võrgustiku EURES­e esindaja, kes vahendab sealseid tööpakkumisi.