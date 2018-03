Pühapäeval selgub taas Eesti linnurikkaim linn

Linnade linnuvaatluse stardipauk antakse pühapäeva varahommikul kell viis. Varasest kellaajast ei tasu end siiski heidutada lasta, sest arvesse lähevad kõik linnas tehtud linnuvaatlused, mis on tehtud kella 13ni. Seega peaks retkeks aega piisama hilisemal ärkajalgi.

Osavõtuks ei pea linnuretkel viibima kogu aja ega tundma kaugeltki kõiki meil esinevaid sulelisi. Peamine on, et leitakse kas või tunnike linnade linnurikkust imetleda, pannes kirja ikka vaid need liigid, kelle äratundmises täiesti kindlad oldi.